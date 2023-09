Gelderland besluit woensdag over onderzoek naar gedrag CdK

Provinciale Staten van Gelderland nemen volgende week woensdag een besluit over een onafhankelijk, extern onderzoek naar de integriteit en de handelwijze van commissaris van de Koning John Berends. De voorzitters van de fracties in Provinciale Staten willen eerst het feitenrelaas inzien dat de commissaris en het college van Gedeputeerde Staten vrijdag moeten inleveren. Het presidium, de vergadering van fractievoorzitters, bespreekt die stukken maandagavond in een openbare bijeenkomst, zo is donderdagavond na een zeer langdurig beraad besloten.