Van woensdag 28 mei 22.00 uur tot maandag 2 juni 05.00 uur is de A4 richting Amsterdam dicht tussen de knooppunten Badhoevedorp en De Nieuwe Meer. Dat heeft te maken met de grote opknapbeurt van De Nieuwe Meer. Ook de verbindingen van de A4 en de A10 Zuid naar de A10 West richting Zaanstad zijn dicht. Daarnaast zijn twee rijstroken op de A10 Zuid richting A1 Hengelo en A2 Utrecht afgesloten, aldus Rijkswaterstaat.

In dezelfde periode, vanaf donderdag 29 mei tot en met zondag 1 juni, rijden er geen treinen van, naar of via station Amsterdam Zuid. ProRail vernieuwt in dat weekend het station. Reizigers kunnen gebruikmaken van metro’s tussen Amsterdam RAI, Amsterdam Zuid en Amsterdam Lelylaan. In de vroege ochtend en laat in de avond, wanneer de metro’s niet rijden, laat de NS bussen rijden. Reizigers tussen Schiphol en Amsterdam Zuid kunnen het beste omreizen via Amsterdam Lelylaan, tipt de NS.