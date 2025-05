Struycken verwacht geen grote gevolgen naamfouten in vonnissen

De Algemene Rekenkamer waarschuwde deze week dat in zeker 867 strafzaken een verkeerde naam op het vonnis staat. Daar zitten ook 141 zaken bij waarin het draait om ernstige strafbare feiten, zoals gewelds- en zedenmisdrijven. Struycken kondigde direct een onderzoek aan om de mogelijke gevolgen in kaart te brengen. Nog deze maand kan de Tweede Kamer daarover een brief verwachten.

De kwestie heeft „grote prioriteit”, zei Struycken. Hij weet niet zeker of er geen mensen onschuldig vastzitten, of juist vrij rondlopen terwijl zij achter de tralies horen. Die duidelijkheid moet er snel komen, met name voor wat hij „de zwaardere gevallen” noemt.