De politie heeft contact met de slachtoffers uit de andere filmpjes, ook zij zijn minderjarig. De mishandelingen zouden hebben plaatsgevonden in april en één in oktober, aldus de politie. Die onderzoekt of verdachten van de mishandeling op 19 april ook bij de andere incidenten betrokken zijn geweest. Waar de mishandelingen waren, is niet bekendgemaakt.

De politie houdt er rekening mee dat er meer verdachten zijn en dat er meer filmpjes van mishandelingen zijn met nog onbekende slachtoffers. Zij worden opgeroepen zich te melden.