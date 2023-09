De Europese aandelenbeurzen gingen donderdag over een breed front omlaag, na het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve een dag eerder. De centrale bank hield de rente in de Verenigde Staten onveranderd, maar een grote meerderheid van de beleidsmakers van de Fed is echter wel voorstander van nog een renteverhoging later dit jaar om de inflatie te bestrijden. Daardoor laaide de rentevrees weer op.