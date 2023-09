Meer dan 43.000 mensen ontheemd door noodweer noordoost Libië

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) heeft gemeld dat door het hevige noodweer en de overstromingsramp in het noordoosten van Libië zeker 43.059 menen zijn ontheemd. Met name uit de zwaarst getroffen stad Derna trekken ook nu nog veel mensen weg, omdat er geen drinkwater meer is. Veel mensen gaan naar het oosten naar Tobruk of in westelijke richting naar de stad Benghazi. Velen kunnen bij familie terecht, volgens de IOM.