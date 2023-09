Koning Charles heeft donderdag als eerste lid van de Britse koninklijke familie een toespraak gehouden in de Franse Senaat. De monarch deed dat deels in het Frans, een taal die hij goed beheerst. Het is de tweede dag van het staatsbezoek van de koning en koningin aan Frankrijk. Charles en Camilla gaan later op de dag nog naar de Notre-Dame, de beroemde kathedraal die in 2019 deels afbrandde.