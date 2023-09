Prijs D66-trui leidt tot hoongelach in debat en berichten op X

De prijs van een D66-trui die te koop is in de webshop van de partij heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen voor hilariteit gezorgd én een stroom berichten op X. De trui met de tekst ‘klimaatdoener’ werd eerder woensdag op X gepromoot door D66-partijleider Rob Jetten met de tekst „Nieuwe tijd, nieuwe trui” en is een variant op een eerdere trui met daarop de term ‘klimaatdrammer’, die Jetten droeg als een geuzennaam.