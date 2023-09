Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft vijf genomineerden voor de provinciale publieksprijs Kerk+Interieur bekendgemaakt. Dat zijn de Noorse Zeemanskerk in Rotterdam, de Roemeens-orthodoxe kerk St. Gregorius de Theoloog in Schiedam, de synagoge in Leiden, de oorlogsmonumentkerk Vrede en Verzoening in Rotterdam en de Grieks-orthodoxe kathedraal van de Heilige Nikolaas in Rotterdam.