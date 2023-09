China en VS grote afwezigen op klimaattop VN in New York

China en de Verenigde Staten, de twee grootste CO2-uitstoters ter wereld, zullen woensdag afwezig zijn als sprekers op de Climate Ambition Summit, een klimaattop die tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York wordt gehouden. Bij de aankondiging van de top, in december, zei secretaris-generaal Antonio Guterres al dat hij de top „no-nonsense” zou maken en alleen leiders zou uitnodigen van landen met concrete plannen om klimaatneutraliteit te bereiken.