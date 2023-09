Hoogspanningsnetbeheerder Tennet heeft meer tijd nodig dan verwacht voor het uitbreiden van het overvolle stroomnet in de regio rond Almelo. Grootverbruikers van elektriciteit in het gebied zullen daardoor langer moeten wachten tot ze een nieuwe stroomaansluiting of verzwaring van hun connectie kunnen krijgen, heeft TenneT bekendgemaakt.