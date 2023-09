Werkende Nederlanders gaan er volgend jaar meerdere tientjes per maand op vooruit dankzij de plannen die het kabinet aankondigde tijdens Prinsjesdag. Dit berekende HR-dienstverlener Visma Raet dinsdag. Werknemers met een modaal inkomen krijgen volgend jaar bijna 2,6 procent meer nettoloon per maand, dat is 67,42 euro meer vergeleken met dit jaar.