Hij groeit vanzelf, de braam in onze tuin. Maar de pluk goed timen, dat blijft lastig. Elk jaar als ik bramen wil plukken van de wilde, woekerende plant op onze erfgrens denk ik: nog éven wachten. Of: nu goed in de gaten houden, over een paar dagen zijn er vast veel rijpe. Pas realiseerde ik me dat ik toch te lang had gewacht. Een deel was niet meer eetbaar.