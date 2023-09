Studie: recordomzet horeca verwacht, maar marges staan onder druk

Nederlanders geven dit jaar waarschijnlijk een recordbedrag uit in restaurants en cafés. Dat meldt kennisplatform FoodService Instituut Nederland (FSIN), dat verwacht dat de totale omzet zal groeien naar 22 miljard euro. Dat is bijna 16 procent meer dan vorig jaar en ook meer dan in het laatste jaar voor de coronacrisis. Het is echter maar de vraag in hoeverre ondernemers van deze stijgende uitgaven kunnen profiteren, aangezien ook hun bedrijfskosten zijn gestegen.