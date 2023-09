WMO-chef: hoge dodental Libië had voorkomen kunnen worden

De vloedgolf en de overstromingen in de Libische kustplaats Derna hadden niet zo veel slachtoffers hoeven maken volgens de chef van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), Petteri Taalas. De meesten hadden gered kunnen worden als er in het land niet zo’n politieke en bestuurlijke chaos was. Er was in Derna geen functionerend waarschuwingssysteem en geen capaciteit om de burgers te evacueren uit door het water bedreigde delen van de stad.