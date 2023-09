De gemeente Eindhoven gaat inwoners vanaf komende vrijdag onder de noemer ‘Samenleven vanaf dag één’ raadplegen over alles wat er speelt rondom de groeiende stroom vluchtelingen in de stad. De stad vindt het belangrijk om inwoners om advies te vragen over actuele thema’s, ook als het gaat om onderwerpen waarover de meningen uiteenlopen, aldus de gemeente woensdag.