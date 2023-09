Gelderse politici kunnen ook zelf aan de slag met meer geld voor het openbaar vervoer in de provincie, zo vindt gedeputeerde Helga Witjes (financiën, VVD). In aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen roept ze de Statenleden op een betere regeling voor het ov-geld vooral in de landelijke verkiezingsprogramma’s van hun partijen te laten opnemen.