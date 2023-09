Bij een bedrijfspand in de Herestraat in het centrum van Groningen zijn dinsdagavond twee explosies geweest. Daarbij is niemand gewond geraakt, maar het pand is zwaar beschadigd. Ook in de omgeving van het pand zijn door de ontploffingen meerdere ramen gesprongen, meldt de politie woensdag. Er is nog niemand aangehouden.