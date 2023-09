De Haagse Tong Tong Fair, het jaarlijkse evenement voor de Indische gemeenschap in Nederland en belangstellenden op het Malieveld, kijkt met gemengde gevoelens terug op de 63e editie. Dit is vanwege de geplande demonstratie van actiegroep Extinction Rebellion. Het grootste deel van het evenement kon „ongestoord” bezocht worden. Afgelopen weekend gooide de demonstratie echter „roet in het eten”, aldus de organisatie.