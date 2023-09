Een groep grote non-profitorganisaties wil de lokale journalistiek in de Verenigde Staten versterken. Ze hebben daarom donderdag aangekondigd om in de komende vijf jaar een half miljard dollar (467 miljoen euro) te investeren in plaatselijke media, schrijft de Amerikaanse krant The New York Times (NYT). Het initiatief zou zijn bedoeld om de aftakeling van het lokale nieuwsaanbod tegen te gaan.