VVD zet 7 vrouwen in top 10-lijst kandidaten

De VVD gaat de verkiezingen in met zeven vrouwen in de top tien. Achter aanvoerder Dilan Yesilgöz vormen fractievoorzitter Sophie Hermans (2) en vicefractievoorzitter Bente Becker (3) de voorhoede van de liberale lijst, melden bronnen aan De Telegraaf. De eerste man achter de vrouwelijke top 3 is staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie) op vier, met in zijn kielzog alweer een vrouw: de geplaagde stikstofminister Christianne van der Wal staat op vijf.