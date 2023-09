Dode door brand in kliniek in Poortugaal

Door brand in een kliniek in het Zuid-Hollandse Poortugaal, waar psychiatrisch patiënten zitten die mogelijk als gevolg van hun aandoening met justitie in aanraking zijn geweest, is iemand om het leven gekomen. De brand woedde woensdagavond en in de nacht van woensdag op donderdag in het gebouw aan de Kijvelandsekade in deze plaats vlakbij Rotterdam. Het pand werd ontruimd en de psychiatrische patiënten werden opgevangen elders op het terrein van de kliniek, meldt de veiligheidsregio.