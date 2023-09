Kabinet neemt 2030 als stikstofdeadline niet meer op in de wet

Het jaar 2030 zal niet meer als einddoel voor de stikstofplannen worden opgenomen in de wet, bevestigen ingewijden na berichtgeving door De Telegraaf. Nu staat 2035 nog als doel in de wet, maar het vorige kabinet wilde dat vervroegen. Het CDA legde daar een bom onder: in een interview met het AD verklaarde toenmalig CDA-leider Wopke Hoekstra dat jaartal „niet heilig”. Later zei hij het coalitieakkoord hierover te willen openbreken. Zo ver kwam het niet: het kabinet viel nog voordat het tot onderhandelen kwam.