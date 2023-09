Het ontbijt komt er bekaaid af in deze rubriek. Het begon zo mooi: in januari 2010 –volgens mij was het mijn allereerste kookaflevering– deelde ik het ontbijtrecept van mijn jeugd. Muesli van geraspte appel en havermout. Drie jaar later maakte ik granola. Dat was het wel zo’n beetje.