Het is 8 augustus 1523. In Parijs wordt een kleine brandstapel opgericht, niet ver van de Notre-Dame, bij de entree van de Rue Sainte-Anne, dicht bij de varkensmarkt. De lucht is nu al nauwelijks te harden, wat zal het nog worden? Wie zal daar op die brandstapel worden omgebracht? Geen varken, maar wellicht iemand die als een varken moet worden behandeld.