Maathouden is belangrijk, ook in de politiek. In hoeverre de Kamerleden in de volksvertegenwoordiging die kunst beheersen zal ook de komende tijd weer moeten blijken. Zij zijn dan aan zet om te bepalen welke speelruimte zij nog bieden aan het demissionaire kabinet. Dossiers waaraan de bewindslieden volgens hen de handen niet meer mogen branden, worden controversieel verklaard en gaan de ijskast in.