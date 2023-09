Justitie in Duitsland wil een 98-jarige Duitse man vervolgen voor medeplichtigheid aan de moord op ruim 3300 mensen in concentratiekamp Sachsenhausen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Omdat de man nog jong was toen hij aan het werk ging als bewaker, is het aan een jeugdrechtbank om te bepalen of hij daadwerkelijk voor de rechter moet verschijnen.