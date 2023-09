De nieuwe coalitie in Noord-Brabant zet zwaar in op natuurherstel om zo de provincie weer ‘open’ te krijgen. Brabant voerde eerder een bouwvergunningsstop in omdat de stikstofruimte op is, maar de samenwerkende partijen VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant hopen dat door natuurherstel die maatregel op termijn kan worden ingetrokken. De partijen presenteerden vrijdagochtend hun coalitieakkoord.