Opnieuw plussen op Wall Street, winkelketen Best Buy winnaar

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag opnieuw met winsten gesloten, waarmee een vervolg werd gegeven aan de opmars van de voorgaande twee handelsdagen. De stemming onder beleggers op Wall Street werd wederom vooral bepaald door de hoop dat de Amerikaanse centrale bank gaat pauzeren met het verhogen van de rente om de hoge inflatie aan te pakken. Winkelketen Best Buy stond bij de winnaars dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers.