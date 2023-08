Elektronicaketen Best Buy stijgt op tam Wall Street na cijfers

Best Buy ging dinsdag omhoog op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse elektronicaketen boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Ook de omzet viel iets hoger uit dan kenners hadden voorzien. Doordat consumenten vanwege de hoge inflatie minder uitgeven aan elektronica is het bedrijf wel iets voorzichtiger geworden over de omzet voor het hele jaar. De winstprognose voor het hele boekjaar werd daarentegen licht opgeschroefd. Het aandeel won kort na de opening 3,2 procent.