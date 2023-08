Wat hebben Griekenland en de Verenigde Staten gemeen? Allebei ontvingen ze deze maand een aangetekende brief met de aankondiging van een herziening van hun kredietstatus. In Athene kon de vlag uit: de kredietwaardigheid ging omhoog. Dat geeft aan dat beleggers in Griekse obligaties minder gevaar lopen dat zij hun geld niet terugkrijgen. De Amerikanen werden geconfronteerd met juist een stapje omlaag.