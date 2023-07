Nieuwe generatie van Hollands glorie

Onlangs kwam ik een krantenartikel tegen over een museum dat aan de bezoeker de geschiedenis van Océ vertelt. Ik wist niet dat het bestond. Océ? Het maakte kopieer- en printmachines en was een pareltje van ons bedrijfsleven. In 2009 viel het echter in handen van de Japanse reus Canon. Het aandeel verdween van de Amsterdamse beurs. In Venlo, van oudsher de thuisbasis, is nog steeds Canon Production Printing gevestigd, zoals het nu heet. Er vinden vooral onderzoek en ontwikkeling plaats, met bijna 2000 medewerkers. De transitie kostte al met al weinig of geen banen, wel ging het puur Nederlandse karakter van het bedrijf verloren.