Winstgroei Ferrari door hogere verkoop exclusieve sportauto’s

Ferrari verkocht in het eerste kwartaal vooral meer auto’s in Europa en de Verenigde Staten. In China kelderde de verkoop echter met 25 procent. Toch steeg de nettowinst met 13 procent tot 1,79 miljard euro ten opzichte van een jaar eerder.

Het Italiaanse merk maakte eind maart plannen bekend om de prijzen van sommige wagens in de VS tot 10 procent te verhogen om de impact van de nieuwe importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump op te vangen. Marktkenners denken echter niet dat vermogende Amerikaanse klanten zich laten afschrikken door de hogere prijzen. Ferrari handhaaft zijn vooruitzichten voor heel het jaar.