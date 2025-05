Gronings jenevermerk Hooghoudt niet langer in handen van familie

„Als familie achtten we een zelfstandige voortzetting van de onderneming niet verantwoord”, stelt Bert Hooghoudt namens de familie Hooghoudt. „Wij hebben op basis van ontwikkelingen in de markt, waarbij schaalvergroting noodzakelijk is, besloten om de onderneming te verkopen, waarop de familie een sterke partner met een bewezen staat van dienst in de branche heeft gezocht en gevonden in La Martiniquaise Benelux.”

Hooghoudt is opgericht in 1888. De distilleerderij is een Gronings begrip en is ook bekend van het grote reclamebord op het gebouw van studentenvereniging Vindicat op de Grote Markt. Bij Hooghoudt werken 35 mensen. Naast jenever maakt het bedrijf ook likeuren en limonadesiropen. Een overnamebedrag is niet bekendgemaakt.

„Met pijn in ons hart, maar in de volle overtuiging hebben we deze beslissing genomen”, vervolgt Hooghoudt. De familie kijkt met „trots en dankbaarheid” terug op de afgelopen 137 jaar.

„De markt van gedistilleerde dranken staat al enige tijd onder druk”, voegt directeur Martin Strijtveen daaraan toe. „Daarom komen er opnieuw investeringen die het groeipotentieel en de sterkte van Hooghoudt maximaal kunnen laten renderen.”

La Martiniquaise Benelux neemt alle aandelen van het familiebedrijf over. De naam Distilleerderij Hooghoudt en de verschillende drankenmerken blijven behouden, benadrukken de partijen. Voor La Martiniquaise Benelux betekent de overname naar eigen zeggen een versterking van de Nederlandse marktpositie.