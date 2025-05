Commissie wil dat EU totaal stopt met import Russisch gas en olie

Na de inval in Oekraïne nam de import van Russische fossiele brandstoffen flink af, maar de vraag naar goedkoop Russisch gas is vorig jaar toegenomen. De Commissie ziet de afhankelijkheid van Russisch gas als veiligheidsbedreiging, waarbij de EU samen moet optrekken om hiervan af te komen.

„Het is nu tijd dat Europa zijn energiebanden met een onbetrouwbare leverancier volledig verbreekt”, zegt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. „Energie die naar ons continent komt, mag niet de prijs zijn voor een agressieoorlog tegen Oekraïne. We zijn dit verschuldigd aan onze burgers, aan onze bedrijven en aan onze dappere Oekraïense vrienden.”

Door het importverbod stapsgewijs te introduceren, hoopt de Commissie dat de energieprijs niet al te veel omhoogschiet. Ook wil de Commissie kijken waar de lidstaten ergens anders olie of gas vandaan kunnen halen, of lidstaten gezamenlijk kunnen inkopen en hoe lidstaten elkaar kunnen helpen met bijvoorbeeld de opslag of verplaatsing van gas.

Ongeveer een vijfde van het geïmporteerde gas in de EU komt uit Rusland. Volgens de Commissie hebben vorig jaar tien EU-lidstaten gas en drie lidstaten olie geïmporteerd uit Moskou. Zes EU-landen hebben uranium geïmporteerd of gebruikgemaakt van Russische diensten voor uranium, wat wordt gebruikt voor kernenergie.

Nederland voerde in het eerste kwartaal van dit jaar 609 miljoen kubieke meter Russische vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lidstaten moeten voor het einde van het jaar een plan indienen hoe ze Russische fossiele brandstoffen gaan uitfaseren, zegt de Commissie. De 27 lidstaten moeten zich nog buigen over de routekaart.