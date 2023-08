Demissionair vicepremier Sigrid Kaag kan zich vinden in de voordracht van minister Wopke Hoekstra (CDA) als nieuwe Eurocommissaris, maar zegt „dat het geen geheim is dat D66 als pro-Europese partij ook interesse had” in deze post. „Kijk naar het profiel van onze lijsttrekker Rob Jetten, wat hij doet op klimaat, naar Kajsa Ollongren, Hans Vijlbrief, ikzelf ook.”