Er moet een permanent Noodfonds Energie komen om te voorkomen dat straks een miljoen huishoudens in armoede belanden. Daarvoor pleit voorzitter Cora van Nieuwenhuizen van Energie-Nederland, de brancheorganisatie van energiebedrijven. Het tijdelijke noodfonds stopte in mei dit jaar, maar in het radioprogramma Dit is de Dag zegt Van Nieuwenhuizen dat de betalingsachterstanden voor energierekeningen nog altijd oplopen.