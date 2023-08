Als het aan de kersverse lijsttrekker van de combinatie GroenLinks/PvdA ligt, wordt in de wet vastgelegd dat Nederland 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan Defensie uitgeeft. „Ik vind dat we dat moeten doen”, zegt Frans Timmermans in reactie op een vraag van een partijlid hierover. De twee partijen waren eerder nog geen voorstander van het plan om dit in de wet te verankeren.