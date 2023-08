Man in november opgepakt om bedreiging Amalia, niet meer verdacht

In november heeft de politie de 40-jarige Mohamad E. aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de bedreiging van prinses Amalia. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie na berichtgeving van het Parool. De man wordt daar inmiddels niet meer van verdacht. In oktober maakten koning Willem-Alexander en koningin Máxima bekend dat hun dochter wegens ernstige bedreigingen niet op kamers in Amsterdam kon.