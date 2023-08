Tegenslag op de markt voor oplaadsystemen voor elektrische auto’s zit Alfen dwars. De in Almere gevestigde verkoper van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet is daardoor somberder over de verkoopcijfers voor 2023. Dat komt onder andere doordat er sinds vorig jaar grote voorraden aan laadsystemen zijn ontstaan die nog moeten worden verkocht.