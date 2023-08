Het ruimtevaartuig Chandrayaan-3 draait in een baan rond de maan. Dat heeft de Indiase ruimtevaartorganisatie ISRO bekendgemaakt op sociale media. Het is de laatste tussenstop in de missie om te landen op de maan. „Dit is Chandrayaan-3. Ik voel maanzwaartekracht”, schrijft ISRO op X, het voormalige Twitter.