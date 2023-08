Starbucks verkoopt meer luxe koffies, maar groei in VS valt tegen

Starbucks heeft afgelopen kwartaal meer luxe koffies en andere dranken verkocht en tegelijk geprofiteerd van prijsverhogingen voor producten. Daarbij moest de koffieketen het vooral hebben van groei buiten de Verenigde Staten. Op de thuismarkt was de groei juist erg beperkt, wat in de ogen van kenners een teken kan zijn dat het momentum voor Starbucks aan het afnemen is nu het leven voor consumenten over de gehele linie flink duurder is geworden.