Post- en pakketbedrijf DHL was dinsdag een grote verliezer op de Europese beurzen na het openen van de boeken. Het voormalige Deutsche Post blijft namelijk last houden van minder vraag naar vrachtvervoer. Daardoor zag het postbedrijf de omzet uit deze divisie teruglopen, wat drukte op de algehele resultaten over het tweede kwartaal van dit jaar. Beleggers zetten het aandeel in Frankfurt zo’n 5 procent lager.