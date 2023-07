De Aziatische beurzen gingen maandag overwegend vooruit. Beleggers trokken zich op aan een nieuw 20-puntenplan van de Chinese autoriteiten om de consumentenvraag in het land aan te jagen en het kwakkelende economische herstel te stimuleren. Het plan volgt na een daling van de bedrijvigheid in de Chinese dienstensector in juli en een verdere krimp van de omvangrijke Chinese industrie.