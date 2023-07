De Oekraïense krijgsmacht heeft volgens de Russische president Vladimir Poetin de voorbije dagen de gevechten opgevoerd, vooral in de provincie Zaporizja. Hij stelt dat daarbij geen successen zijn geoogst. Russische militaire bloggers, analisten van het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW) en bronnen in de Amerikaanse overheid stellen al langer dat Oekraïne het tegenoffensief tegen Rusland heeft geïntensiveerd.