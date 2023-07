Shell heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de winst sterk zien dalen in vergelijking met een jaar eerder. Dat is vooral een gevolg van de gedaalde olie- en gasprijzen en lagere inkomsten uit de handel in vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Verder kondigde het Britse bedrijf een nieuw aandeleninkoopprogramma van 3 miljard dollar aan.