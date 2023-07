Justitie onderzoekt Heineken om overtreden statiegeldwet blikjes

Justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar bierbrouwer Heineken. Dat bevestigt een woordvoerster van het functioneel parket van het Openbaar Ministerie na eerdere berichtgeving van het AD. Heineken heeft mogelijk de wet overtreden door nog niet-statiegeldblikjes op de markt te brengen toen dat niet meer mocht. Justitie kan niets zeggen over de fase waarin het onderzoek zich bevindt of wanneer dat afgerond zou moeten zijn.