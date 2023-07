Munitieopslagplaats bij droneaanval getroffen op de Krim

Bij een aanval met een drone op een opslagplaats van munitie op de Krim is een explosie geweest. De autoriteiten laten het gebied bij Oktiabrskoje, circa 95 kilometer ten noordoosten van de Russische stad Sebastopol, in een straal van 5 kilometer uit voorzorg ontruimen. Volgens de door Rusland geïnstalleerde gouverneur van de Krim, Sergej Aksjonov, is een Oekraïense drone ingeslagen en is er geen schade van betekenis aangericht. De brug die het schiereiland met Rusland verbindt over de Straat van Kertsj is vanwege de droneaanval korte tijd gesloten geweest, aldus de gouverneur.