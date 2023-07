Het etaleren van hypotheken tegen verschillende tarieven en voorwaarden door één enkele organisatie is niet in strijd met wet- en regelgeving. Zo luidt een uitspraak van de geschillencommissie van het in de financiële sector belangrijke klachteninstituut Kifid. Aanleiding was een klacht die was ingediend door een consument over Centraal Beheer, dat verschillende hypotheekaanbieders op zijn website vermeldt.