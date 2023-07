De AEX-index op het Damrak wist dinsdag een eerder verlies weg te werken, mede dankzij een stevige koerswinst van Randstad. De uitzender was met een plus van 2,5 procent de sterkste stijger bij de Amsterdamse hoofdfondsen. Techinvesteerder Prosus kampte met flinke koersverliezen in de Chinese techsector, waarin het grote belangen heeft, en stond met een min van ruim 2 procent onderaan.